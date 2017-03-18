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110 лет назад не стало Н. А. Римского-Корсакова - вечер памяти прошёл на родине композитора в Тихвине

Автор:
Leobr
Дата публикации:
23:17
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21 июня 2018 года в концертном зале "Полковая церковь" Дома-музея состоялся вечер памяти Н. А. Римского-Корсакова, посвященный 110-летию со дня смерти композитора.
В программе: панихида - отслужил о. Сергий (Филонов), концерт классической музыки - пели и играли преподаватели Тихвинской ДШИ имени Н. А. Римского-Корсакова, возложение цветов к памятнику композитору. И общее фото на память. Здесь видео не с начала (два фото из архива Дома-музея). Фото сада у Дома-музея.

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