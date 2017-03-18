110 лет назад не стало Н. А. Римского-Корсакова - вечер памяти прошёл на родине композитора в Тихвине
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 23:17
-
- 8
В программе: панихида - отслужил о. Сергий (Филонов), концерт классической музыки - пели и играли преподаватели Тихвинской ДШИ имени Н. А. Римского-Корсакова, возложение цветов к памятнику композитору. И общее фото на память. Здесь видео не с начала (два фото из архива Дома-музея). Фото сада у Дома-музея.
- 8
Ещё
53
11.06 23:19 | Leobr
Комментарии (0)