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Разношёрстное утиное семейство обосновалось в водоотводном канале

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21.06 23:21
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Разношёрстное утиное семейство обосновалось в водоотводном канале. И что интересно, среди обычных утят кряквы один утёнок хохлатой чернети. Как рассказали орнитологи нырки (хохлатая чернеть) частенько подбрасывают свои яйца в кладку кряквы. Чем вызвано данное явление в столице неизвестно, но именно в этот сезон кряквы воспитывают помимо своих родных утят и приемных нырков.

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