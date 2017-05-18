Разношёрстное утиное семейство обосновалось в водоотводном канале
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21.06 23:21
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Разношёрстное утиное семейство обосновалось в водоотводном канале. И что интересно, среди обычных утят кряквы один утёнок хохлатой чернети. Как рассказали орнитологи нырки (хохлатая чернеть) частенько подбрасывают свои яйца в кладку кряквы. Чем вызвано данное явление в столице неизвестно, но именно в этот сезон кряквы воспитывают помимо своих родных утят и приемных нырков.
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