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Очистка от мусора поверхности воды прошла на Водоотводном канале

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21.06 23:25
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На Водоотводном канале днём очищали от мусора гладь воды.

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