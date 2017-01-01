Очистка от мусора поверхности воды прошла на Водоотводном канале
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 21.06 23:25
-
- 22
На Водоотводном канале днём очищали от мусора гладь воды.
- 22
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53
20.06 23:52 | tim777
21
22.05 21:45 | LaimeLaim
На Водоотводном канале днём очищали от мусора гладь воды.
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