На Крымской набережной стартовала акция "Линия памяти" (церемония открытия)
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 00:40
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"В день памяти и скорби в Москве ежегодно проходит акция “Линия памяти”. На территории Крымской набережной парка “Музеон” выставили 1418 свечей - по количеству дней войны. Каждая свеча имеет свою дату, люди приходят к конкретным датам, которые связаны с судьбами их семей и зажигают свечу", - сказал Кибовский.
Акция началась в 18:00 21 июня и завершится в 23:30 22 июня. Также участников акции ждала культурная программа: запланирован показ картины “Собибор” и общение с творческой группой фильма. Также ожидаются театральные программы "Жди меня, и я вернусь" и "У войны не женское лицо".
Принять участие в акции может каждый. Волонтеры на набережной помогут найти свечу, символизирующую конкретный день войны, связанный с семейной историей, и зажечь огонь памяти.
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