Акция "Линия памяти" прошла на Крымской набережной в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 00:42

42

42 0

42

42 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209304

В рамках акции "Линия памяти 2018" на Крымской набережной в парке “Музеон” зажгли 1418 свечей в честь Дня памяти и скорби."В день памяти и скорби в Москве ежегодно проходит акция “Линия памяти”. На территории Крымской набережной парка “Музеон” выставили 1418 свечей - по количеству дней войны. Каждая свеча имеет свою дату, люди приходят к конкретным датам, которые связаны с судьбами их семей и зажигают свечу", - сказал Кибовский.Акция началась в 18:00 21 июня и завершится в 23:30 22 июня. Также участников акции ждала культурная программа: запланирован показ картины “Собибор” и общение с творческой группой фильма. Также ожидаются театральные программы "Жди меня, и я вернусь" и "У войны не женское лицо".Принять участие в акции может каждый. Волонтеры на набережной помогут найти свечу, символизирующую конкретный день войны, связанный с семейной историей, и зажечь огонь памяти.