Крупный град засыпал город Белогорск в Амурской области

Автор: SERGEI Дата публикации: 09:53

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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209312

В городе Белогорске, что в Амурской области, прошёл сильный град. По словам местных жителей, стихии хватило нескольких минут, чтобы уничтожить весь урожай. "От рассады ничего не осталось. Бедные помидорчики и огурчики," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. На записи видно, что огороды оказались под плотным слоем крупных кусков льда.