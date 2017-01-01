Крупный град засыпал город Белогорск в Амурской области
- Автор:
- SERGEI
- Дата публикации:
- 09:53
-
- 31
В городе Белогорске, что в Амурской области, прошёл сильный град. По словам местных жителей, стихии хватило нескольких минут, чтобы уничтожить весь урожай. "От рассады ничего не осталось. Бедные помидорчики и огурчики," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. На записи видно, что огороды оказались под плотным слоем крупных кусков льда.
- 31
Ещё
52
21.06 21:21 | Viktor0809
126
07.06 16:01 | Krivonosovkv
Комментарии (0)