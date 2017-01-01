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Крупный град засыпал город Белогорск в Амурской области

Автор:
SERGEI
Дата публикации:
09:53
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!


В городе Белогорске, что в Амурской области, прошёл сильный град. По словам местных жителей, стихии хватило нескольких минут, чтобы уничтожить весь урожай. "От рассады ничего не осталось. Бедные помидорчики и огурчики," - рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. На записи видно, что огороды оказались под плотным слоем крупных кусков льда.


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