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В Омске трещины на дороге засыпали песком

Автор:
Valeria_18
Дата публикации:
12:38
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"Новый" способ ремонта дороги возмутил жителей Омска. На улице 10 лет Октября рабочие засыпали ямы и трещины обычным песком. Но такие "латки", по словам очевидцев, не выдержали и первого дождя. "Инновационный материал стал постепенно размазываться колёсами машин по всей проезжей части," - сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Утром 22 июня коммунальщики города Омска засыпали трещины одной из центральных улиц (10 лет Октября) песком, после чего уехали. Видимо, это такой новый способ ремонта дорог. Сейчас пошёл дождь, и инновационный материал постепенно размазывается колёсами машин по всей проезжей части. И смешно, и грустно".

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