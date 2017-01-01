В Омске трещины на дороге засыпали песком

33

33 0

33

33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209313

"Новый" способ ремонта дороги возмутил жителей Омска. На улице 10 лет Октября рабочие засыпали ямы и трещины обычным песком. Но такие "латки", по словам очевидцев, не выдержали и первого дождя. "Инновационный материал стал постепенно размазываться колёсами машин по всей проезжей части," - сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Утром 22 июня коммунальщики города Омска засыпали трещины одной из центральных улиц (10 лет Октября) песком, после чего уехали. Видимо, это такой новый способ ремонта дорог. Сейчас пошёл дождь, и инновационный материал постепенно размазывается колёсами машин по всей проезжей части. И смешно, и грустно".