В Омске трещины на дороге засыпали песком
- Автор:
- Valeria_18
- Дата публикации:
- 12:38
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- 33
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Утром 22 июня коммунальщики города Омска засыпали трещины одной из центральных улиц (10 лет Октября) песком, после чего уехали. Видимо, это такой новый способ ремонта дорог. Сейчас пошёл дождь, и инновационный материал постепенно размазывается колёсами машин по всей проезжей части. И смешно, и грустно".
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