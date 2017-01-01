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Сильный град остановил футбольный матч в Амурской области

Автор:
kosovan
Дата публикации:
10:35
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В Благовещенске Амурской области прошёл сильный град. В это время на стадионе проходил турнир по футболу среди команд ветеранов Памяти Юрия Николаевича Черненко. Матч пришлось на время прекратить. Однако совсем скоро футболисты вновь вышли на поле - покрытое градом - и продолжили игру. По словам ветеранов, им такие условия не помеха, так как за всю свою жизнь довелось играть и в грязи, и в снегу.

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