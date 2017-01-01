Церемония возложения цветов к мемориальной доске пожарным, погибшим в годы ВОВ, состоялась в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 10:30
-
22 июня, когда вся страна вспоминает суровый 1941 год, когда в 4 часа утра началась Великая Отечественная Война, по всем городам проходят памятные акции. Одна из таких памятных акций состоялась сегодня в центре Москвы на территории Управления по ЦАО г. Москвы. Здесь в торжественной обстановке были возложены цветы к мемориальной доске бойцам и командирам Московский ордена Ленина и трудового Красного Знамени пожарной охраны, добровольных противопожарных формирований, погибших при защите г. Москвы от пожаров в дни ВОВ. На траурном обелиске увековечены 19 имён, ушедших в бессмертие при яростной схватке с огнём. Напомним, что мемориальная доска пожарным
, погибшим в годы Великой Отечественной войны была торжественно открыта год назад.
Спикер: первый заместитель начальника Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Мельников Дмитрий Михайлович.
Комментарии (0)