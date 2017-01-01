Центр Москвы заполнен туристами и болельщиками несмотря на жару
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:22
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- 15
Самый центр Москвы заполнен туристами и болельщиками несмотря на жаркую погоду. Все центральные площади и улицы города заполнены людьми.
- 15
Самый центр Москвы заполнен туристами и болельщиками несмотря на жаркую погоду. Все центральные площади и улицы города заполнены людьми.
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