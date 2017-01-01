Жара загнала столичных жителей в тень
- Автор:
- pavel2033
- Дата публикации:
- 16:54
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- 30
Жара, которая установилась в Москве загнала жителей в тень. На улице действительно жарко. Беспощадно греет солнце. Столбик термометра поднялся до +30℃.
- 30
Жара, которая установилась в Москве загнала жителей в тень. На улице действительно жарко. Беспощадно греет солнце. Столбик термометра поднялся до +30℃.
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