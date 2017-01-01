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Жара загнала столичных жителей в тень

Автор:
pavel2033
Дата публикации:
16:54
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Жара, которая установилась в Москве загнала жителей в тень. На улице действительно жарко. Беспощадно греет солнце. Столбик термометра поднялся до +30℃.

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