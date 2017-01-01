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Мемориальная доска писателю-фронтовику Борису Васильеву появилась на севере Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:51
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В Москве открыли мемориальную доску писателю-фронтовику Борису Васильеву. Все читали "А зори здесь тихие..." и "Завтра была война". Но не все знают, что автор пронзительных повестей о войне жил в районе Аэропорт на улице Часовой. Именно там – на доме № 5Б увековечили память писателя. Около дома собрались друзья и почитатели творчества Бориса Васильева.

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