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Бразильские болельщики фотографируются в преддверие матча на Никольской улице в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:05
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Бразильские фанаты в преддверие матча охотно фотографировались с горожанами и туристами.

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