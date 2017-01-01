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Шведские болельщики пели под гитару на Никольской улице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:45
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Гуляющие по Никольской улице смогли послушать шведских фанатов, поющих под гитару.

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