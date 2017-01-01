Туристы выстроились в очередь в Храм Василия Блаженного
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:03
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- 19
В Храм Василия Блаженного днём стояла очередь. Туристы с интересом хотят посмотреть столичные достопримечательности.
- 19
В Храм Василия Блаженного днём стояла очередь. Туристы с интересом хотят посмотреть столичные достопримечательности.
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