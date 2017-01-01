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Туристы выстроились в очередь в Храм Василия Блаженного

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:03
  • 19
  • 1

В Храм Василия Блаженного днём стояла очередь. Туристы с интересом хотят посмотреть столичные достопримечательности.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    20:45
    https://www.mskagency.ru/materials/2792671
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