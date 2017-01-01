s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Туристы и москвичи отдыхают у фонтана на Биржевой площади

Туристы и москвичи отдыхают у фонтана на Биржевой площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:52
  • 12
  • 0

Туристы и москвичи отдыхают у фонтана на Биржевой площади.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
01:20 | Uwis
Туристы фотографируются на память на фоне Красной площади
10 0
00:41 | Uwis
На Васильевском спуске на время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 возвели целый медиагород
58 0
18.06 10:14 | Uwis
Утка с утятами поселились в фонтане "Каменный цветок" на ВДНХ
37 2
07.05 00:40 | Uwis
Москвичи и гости столицы отдыхают в Александровском саду