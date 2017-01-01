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Жители Биробиджана жалуются на ежедневные пробки из-за закрытого ж/д переезда

Автор:
Moldovan
Дата публикации:
13:00
  • 11
  • 1

Город Биробиджан разделен на две части железнодорожными путями. Есть два переезда. Они большую часть времени закрыты из-за потока поездов. Вследствии этого, население города, которое на ходится за "линией" долго ждут пожарных, скорую помощь и полицию, которые стоят на переезде и не имеют возможность пересечь его, так как переезд оснащен барьерами-автоматами. В итоге ничего не предпринимается по этому поводу. Это не каприз, это реально нужно людям. Вроде город не большой, а люди не могут элементарно вовремя получить необходимую помощь.

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Комментарии (1)

  • Moldovan
    24.06 15:58
    Хотя бы самый захудалый виадук сделали*
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