Жители Биробиджана жалуются на ежедневные пробки из-за закрытого ж/д переезда

Автор: Moldovan Дата публикации: 13:00

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Город Биробиджан разделен на две части железнодорожными путями. Есть два переезда. Они большую часть времени закрыты из-за потока поездов. Вследствии этого, население города, которое на ходится за "линией" долго ждут пожарных, скорую помощь и полицию, которые стоят на переезде и не имеют возможность пересечь его, так как переезд оснащен барьерами-автоматами. В итоге ничего не предпринимается по этому поводу. Это не каприз, это реально нужно людям. Вроде город не большой, а люди не могут элементарно вовремя получить необходимую помощь.