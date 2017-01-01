s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Лобовое столкновение двух грузовиков произошло на Варшавском шоссе в Москве

Лобовое столкновение двух грузовиков произошло на Варшавском шоссе в Москве

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
13:55
  • 42
  • 0

В "Новой Москве" в районе деревни Кресты на Варшавском шоссе произошло серьезное ДТП. Столкнулись самосвал "Чакман" и многоосный самосвал "МАН". "Чакман" двигался по Варшавскому шоссе в сторону области. Водитель самосвала, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и грузовик выехал на полосу встречного движения. В этот момент там двигался "МАН", груженый песком. Водители обеих машин не смогли избежать аварии и в результате произошло лобовое столкновение. От сильного удара у "МАНа" оторвало кабину, а "Чакман" развернуло. После аварии также на дорогу высыпалось несколько тонн песка. Информация о пострадавших уточняется. Для ликвидации последствий ДТП на место прибыл пожарно-спасательный кран. В кабине самосвала "Чакман" оказался сильно зажат водитель. Мужчина получил очень тяжелые травмы, его извлекли из кабины спасатели. Водителя "МАНа" извлекли очевидцы. Пострадавший также получил серьезные ранения. Обоих пострадавших отправили в больницы. Движение в сторону области по Варшавскому шоссе перекрыто. Организован объезд через пос. Вороново и Калужское шоссе. На месте работает специальный пожарно-спасательный кран, пожарные и сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

  • 42
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
14:01 | denis947
Серьезный пожар охватил двухэтажное здание на юге Москвы
136 1
22.06 15:14 | Аноним
Три автомобиля столкнулись на юге Москвы
99 0
22.06 10:38 | Katya Chuvilina
Огонь уничтожил грузовик на Минском шоссе в Подмосковье
182 0
21.06 01:39 | denis947
Два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве
79 0
22.06 15:17 | OrlovZAn
Горы мусора свалили в лесополосу в Новой Москве