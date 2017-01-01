Серьезный пожар охватил двухэтажное здание на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 14:01

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В южном округе Москвы произошел серьезный пожар. В районе Бирюлево Восточное в Загорьевском проезде дом 11А загорелось двухэтажное кирпичное здание. Сильный ветер за считанные минуты раздул пламя, здание оказалось полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 100 кв. метров, по предварительным данным пострадавших нет, здание было неэксплуатируемое. На месте происшествия работают 6 пожарно-спасательных подразделений.