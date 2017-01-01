Воздух и дороги в Москве охлаждают из-за сильной жары
- Автор:
- Viktor Voroshilov
- Дата публикации:
- 16:47
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- 17
Столичные магистрали и воздух над ними охлаждают из-за сильной жары.
- 17
Столичные магистрали и воздух над ними охлаждают из-за сильной жары.
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