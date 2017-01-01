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Воздух и дороги в Москве охлаждают из-за сильной жары

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
16:47
  • 17
  • 1

Столичные магистрали и воздух над ними охлаждают из-за сильной жары.

  • 17
  • 1

Комментарии (1)

  • pavel2033
    17:11
    Когда жарко, то каждый день поливают.
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