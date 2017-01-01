Болельщики пели песни на станции метро "Спартак" перед матчем
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:02
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- 22
Болельщики, следуя на матч Бельгия-Тунис, пели песни на станции метро "Спартак".
- 22
Болельщики, следуя на матч Бельгия-Тунис, пели песни на станции метро "Спартак".
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