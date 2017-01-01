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Болельщики пели песни на станции метро "Спартак" перед матчем

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:02
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Болельщики, следуя на матч Бельгия-Тунис, пели песни на станции метро "Спартак".

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