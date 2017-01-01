Тунисские болельщики поют и ликуют у стадиона "Спартак" в Москве
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:10
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- 22
Тунисские болельщики ликовали у стадиона "Спартак". Пели песни, танцевали и всячески радовались предстоящему матчу.
- 22
Тунисские болельщики ликовали у стадиона "Спартак". Пели песни, танцевали и всячески радовались предстоящему матчу.
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