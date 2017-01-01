s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Тунисские болельщики поют и ликуют у стадиона "Спартак" в Москве

Тунисские болельщики поют и ликуют у стадиона "Спартак" в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:10
  • 22
  • 0

Тунисские болельщики ликовали у стадиона "Спартак". Пели песни, танцевали и всячески радовались предстоящему матчу.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
17:48 | kamil152tatarin
В Москве после ливня затопило дороги и подземный переход
21 0
17:09 | LaimeLaim
Дружеские интернациональные фотосессии проводят болельщики в столице