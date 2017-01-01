На Никольской улице в Москве горожане устроили уличный футбол
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:07
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- 25
Никольская улица погрузилась в страну футбола. Здесь теперь не только фотографируются, но играют в футбол.
- 25
Никольская улица погрузилась в страну футбола. Здесь теперь не только фотографируются, но играют в футбол.
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