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На Никольской улице в Москве горожане устроили уличный футбол

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:07
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Никольская улица погрузилась в страну футбола. Здесь теперь не только фотографируются, но играют в футбол.

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