s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сильный ветер в Москве повалил деревь

Сильный ветер в Москве повалил деревь

Автор:
kamil152tatarin
Дата публикации:
17:58
  • 64
  • 1

В северных районах столицы прошел сильный ливень. Порывистый ветер повалил деревья.

  • 64
  • 1

Комментарии (1)

  • AlekcDolche
    18:30
    Опечатку в заголовке исправьте
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

47 0
20:33 | denis947
Один человек спасен при пожаре в квартире на юге Москвы
95 2
18:02 | kadashevaka
Улицу Правды в Москве затопило после ливня