Сильный ветер в Москве повалил деревь
- Автор:
- kamil152tatarin
- Дата публикации:
- 17:58
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- 64
В северных районах столицы прошел сильный ливень. Порывистый ветер повалил деревья.
- 64
В северных районах столицы прошел сильный ливень. Порывистый ветер повалил деревья.
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