Улицу Правды в Москве затопило после ливня
- Автор:
- kadashevaka
- Дата публикации:
- 18:02
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- 95
Улица Правды на севере Москвы оказалась под водой после прошедшего ливня.
- 95
Улица Правды на севере Москвы оказалась под водой после прошедшего ливня.
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