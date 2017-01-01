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Улицу Правды в Москве затопило после ливня

Автор:
kadashevaka
Дата публикации:
18:02
  • 95
  • 2

Улица Правды на севере Москвы оказалась под водой после прошедшего ливня.

  • 95
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    19:29
    Постановочный трактор.
  • Makc112
    20:33
    А где видео где водитель Цодд покалено в воде спасает девушку с её авто ? А то все только их сотрудников ЦОДД только ругают на чём свет стоит
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