Четыре автомобиля столкнулись на 31 км МКАД: 1 человек пострадал

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Четыре автомобиля столкнулись на 31 км МКАД: 1 человек пострадал. На внешней стороне произошло столкновение двух грузовиков, «ГАЗель» и иномарки. По одной из версий, водитель грузовика, гружёный строительными материалами врезался в попутно едущий автомобиль «ГАЗ», по цепной реакции в первый грузовик врезались позади едущие автомобили «ГАЗель» и иномарка чёрного цвета. В результате ДТП водитель грузовика оказался зажат в покорёженной кабине. Для его деблокации на место прибыли подрано-спасательные подразделения. Так же на место ДТП совершил посадку вертолёт ГКУ МАЦ для эвакуации пострадавшего, на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины ДТП установит следствие.