s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Четыре автомобиля столкнулись на 31 км МКАД: 1 человек пострадал

Четыре автомобиля столкнулись на 31 км МКАД: 1 человек пострадал

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
18:15
  • 202
  • 0

Четыре автомобиля столкнулись на 31 км МКАД: 1 человек пострадал. На внешней стороне произошло столкновение двух грузовиков, «ГАЗель» и иномарки. По одной из версий, водитель грузовика, гружёный строительными материалами врезался в попутно едущий автомобиль «ГАЗ», по цепной реакции в первый грузовик врезались позади едущие автомобили «ГАЗель» и иномарка чёрного цвета. В результате ДТП водитель грузовика оказался зажат в покорёженной кабине. Для его деблокации на место прибыли подрано-спасательные подразделения. Так же на место ДТП совершил посадку вертолёт ГКУ МАЦ для эвакуации пострадавшего, на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины ДТП установит следствие.

  • 202
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

47 0
20:33 | denis947
Один человек спасен при пожаре в квартире на юге Москвы
80 0
19:52 | Max_019
На Алтуфьевском шоссе в Москве опрокинулась бетономешалка
399 0
14:01 | denis947
Серьезный пожар охватил двухэтажное здание на юге Москвы
1237 3
30.05 11:02 | denis947
Серьезное ДТП произошло на 13 км МКАД
141 0
30.05 16:23 | Trofimov75
Пожар на Южнопортовом складе тушит вертолёт