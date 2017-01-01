Горожане спасаются от летнего зноя у столичных фонтанов

Автор: tim777 Дата публикации: 23.06 19:31

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23 июня в столичном регионе сохраняется летняя погода, которая в последние дни характеризуется жаркой и душной. Горожане, которые остались в мегаполисе, спешат к столичным водоёмам и фонтанам, где проводят свои летние выходные. Так, особой популярностью пользуется фонтан на Крымской набережной. Здесь в периоды жаркой погоды всегда царит ажиотаж. Семьи с маленькими детьми окунаются в освежающие брызги воды. Как сообщают синоптики, летний зной в столичном регионе продержится ещё всю предстоящую неделю. Лишь к концу недели температура ненамного опустится и составит около +25 градусов.