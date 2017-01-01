На Алтуфьевском шоссе в Москве опрокинулась бетономешалка

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Вечером 23 июня на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, не доезжая дома 56 при движении в сторону области, опрокинулась на бок бетономешалка. Как пояснил водитель, на скользкой после дождя дороге автомобиль перед перекрёстком занесло, он ударился о бордюр и опрокинулся на бок на газоне. Пострадавших в результате ДТП нет. Бетономешалка была пустая. Для подъёма ожидается прибытие автокрана.