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На Барнаул обрушился мощный грозовой фрон: на машины упал башенный кран

Автор:
office
Дата публикации:
23.06 21:28
  • 44
  • 1

Вот, что пишет житель Барнаула: "Ничего не предвещало беды. Был теплый летний день, неожиданно налетел сильный ветер и дождь. Разыгрался настоящий ураган. В центре города сильный ветер уронил башенный кран поперек главного проспекта города Барнаула. Пострадало три машины, чудом никто не погиб. Хотя перед одной из машин кран упал в 10 см. В другом автомобиле "ВАЗ" был полный салон молодых парней. В этот автомобиль в багажник попал прицепленый на кране ковш весом около тонны, пострадал только багажник. В третий автомобиль попали кирпичи от разрушеной крыши.

Внимание! В видеозаписях присутствует ненормативная лексика!
  • 44
  • 1

Комментарии (1)

  • office
    23.06 20:26
    Вот эти парни на фото в рубашки родились. Они управляли автомобилями на которые упал кран.
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