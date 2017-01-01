На Барнаул обрушился мощный грозовой фрон: на машины упал башенный кран

Автор: office Дата публикации: 23.06 21:28

44

44 1

Внимание! В видеозаписях присутствует ненормативная лексика!

44

44 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209397

Вот, что пишет житель Барнаула: "Ничего не предвещало беды. Был теплый летний день, неожиданно налетел сильный ветер и дождь. Разыгрался настоящий ураган. В центре города сильный ветер уронил башенный кран поперек главного проспекта города Барнаула. Пострадало три машины, чудом никто не погиб. Хотя перед одной из машин кран упал в 10 см. В другом автомобиле "ВАЗ" был полный салон молодых парней. В этот автомобиль в багажник попал прицепленый на кране ковш весом около тонны, пострадал только багажник. В третий автомобиль попали кирпичи от разрушеной крыши.