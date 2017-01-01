"Орлёнок, орлёнок - взлети выше солнца!" - митинг, экскурсия и пробег прошли в посёлке Сиверский Ленинградской области
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 01:31
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"Орлёнок, орлёнок - взлети выше солнца!" - так назвали пробег 23 июня 2018 года в поселке Сиверский Ленинградской области - в память о юных патриотах, погибших в Великую отечественную войну. Участники не только молодёжь, но и люди постарше. До начала пробега прошел митинг у памятника погибшим землякам в парке у вокзала, а также экскурсия для желающих пройти по памятным местам.
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