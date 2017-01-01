Фестиваль "Юханнус - 2018" прошёл 23 июня 2018 года в посёлке Сиверский Ленинградской области
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 02:43
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XXX-й фестиваль угро-финских народов Ленинградской области "Юханнус-2018" провели на этот раз в посёлке Сиверский Гатчинского района. Это праздник летнего солнцестояния и имеет очень древнюю историю. Выступали почти три десятка ансамблей и отдельных исполнителей - многие танцевальные и певческие номера подхватывали и зрители. В репортаже немного видео и фото с праздника - аналога Дня Ивана Купала.
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