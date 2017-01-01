На окраине Саратова снова горит свалка
- Автор:
- malex
- Дата публикации:
- 13:39
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- 24
На окрание Саратова в районе поселка Зоринский вновь загорелась свалка. После нескольких лет вдыхания "ароматов" этого мусорного полигона жители близлежащих дач порадовались сообщению о его закрытии (после того как не так давно его ароматы почувствовали и жители поселка Солнечный и пожаловались). Полигон продолжает расти, пожар наблюдается рядом с лесополосой у железной дороги. Неужели местная власть не в состоянии решить проблему мусора и нужно обращаться по другому адресу?
- 24
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