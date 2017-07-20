В Новороссийске после обильного ливня образовался потоп
- Автор:
- lexuss210571
- Дата публикации:
- 13:39
-
- 27
В Новороссийске после сильного ливня на улицах городах образовался потоп.
- 27
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126
20.07.2017 18:08 | Александр Язов
В Новороссийске после сильного ливня на улицах городах образовался потоп.
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