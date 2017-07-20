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В Новороссийске после обильного ливня образовался потоп

Автор:
lexuss210571
Дата публикации:
13:39
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В Новороссийске после сильного ливня на улицах городах образовался потоп.

  • 27
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