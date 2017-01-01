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Акция «За жизнь без наркотиков!» проходит на ВДНХ в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:39
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В ходе акции посетители смогут получить индивидуальные консультации по вопросам отказа от употребления наркотических и психоактивных веществ, профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, а также пройти бесплатные медицинские обследования организма, организованные ведущими специалистами московских наркологических клиник. Также гостей мероприятия ждет праздничная программа с конкурсами.

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