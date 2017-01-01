Акция «За жизнь без наркотиков!» проходит на ВДНХ в Москве
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 13:39
-
- 21
В ходе акции посетители смогут получить индивидуальные консультации по вопросам отказа от употребления наркотических и психоактивных веществ, профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, а также пройти бесплатные медицинские обследования организма, организованные ведущими специалистами московских наркологических клиник. Также гостей мероприятия ждет праздничная программа с конкурсами.
- 21
Комментарии (0)