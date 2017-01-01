Фура вылетела в кювет на трассе М7 в Нижегородской области

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 13:46

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23 июня в районе 23 часов, проезжая по трассе М-7 в направлении Нижнего Новгорода увидел на самой границе Нижегородской и Владимирской области небольшой дорожный затор. Поперек дороги стояли 2 огромным грузовых эвакуатора с натянутыми тросами. Они были зацеплены за перевернутую фуру в кювете. Готовился подъем. ДТП произошло днем ранее. Водитель жив и по всей видимости отделался легким испугом.