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Около Большого театра исполнили оперные песни

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:01
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У Большого театра симфонический оркестр и оперные исполнители готовились к грандиозному концерту.

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