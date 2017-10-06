Около Большого театра исполнили оперные песни
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:01
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- 21
У Большого театра симфонический оркестр и оперные исполнители готовились к грандиозному концерту.
- 21
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06.10.2017 14:17 | mreportertv
У Большого театра симфонический оркестр и оперные исполнители готовились к грандиозному концерту.
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