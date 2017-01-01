Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 24 июня 2018 года
- Автор:
- MR_Denis
- Дата публикации:
- 18:03
-
- 25
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выходят в эфире программы, выплачиваются денежные призы.
В итоговом выпуске программы собраны самые значимые и актуальные, а также шокирующие кадры событий, которые произошли на минувшей неделе.
приложение и станьте героем телеэфира!
- 25
Ещё
4
23.06 12:36 | MR_Дмитрий
110
22.06 12:08 | MR_Дмитрий
64
21.06 09:03 | MR_Дмитрий
Комментарии (0)