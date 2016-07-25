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В Джамгаровском пруду на северо-востоке Москвы утонула девочка

Автор:
Max_019
Дата публикации:
18:22
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Днём 24 июня на северо-востоке столицы произошёл несчастный случай. В Джамгаровском пруду утонула девочка 2005 г.р. Как пояснили очевидцы, дети играли рядом с берегом. Внезапно одна из девочек оступилась и упала в воду. Очевидцы бросились звать на помощь спасателей из 23 пожарно-спасательной части, которые дежурили рядом с водоёмом. К их прибытию девочки на поверхности воды уже не было видно. Она утонула. На место ЧП были вызваны медики, спасатели, психологи и водолазы. Последние подняли погибшую на берег. На месте трагедии работают сотрудники полиции. Обстоятельства несчастного случая выясняются.

  • 78
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Комментарии (1)

  • tim777
    19:12
    АГН в 19:10: https://www.mskagency.ru/materials/2792881
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