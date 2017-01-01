В Москве в седьмой раз стартовало ралли старинных автомобилей "Bosch Moskau Klassik"

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 18:36

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24 июня в Москве в седьмой раз стартовало ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik. У главного входа старинного московского парка «Сокольники» собралось полсотни уникальных автомобилей-олдтаймеров и под торжественные марши в исполнении духового оркестра начался яркий насыщенный праздник для всех любителей «ретро». Ведущие шоу Марк Подольский и Илья Моисеенко (лидер группы «Короли Твиста») не дали зрителям скучать. В полдень начался старт автомобилей-участников – за три четверти часа перед зрителями как на параде прошла вся автомобильная история минувшего столетия. Уникальным автомобилям предстояло увлекательное трёхчасовое штурманское соревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. В 15:00 возвращающиеся с трассы автомобили один за другим начали торжественно заезжать в главные ворота парка «Сокольники» и, сопровождаемые красавицами-черлидершами, дефилировали по центральной аллее, а затем выстроились на Большом парковом круге. По окончании финиша «взрослого» ралли, начались соревнования юных «автоспортсменов» на детских педальных машинках. Великолепный зрелищный «масс-старт», а также специальные упражнения в водительском мастерстве под интригующими названиями: «Колея», «Ле-Ман», «Слалом» не оставили зрителей равнодушными.