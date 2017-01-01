Участники ралли старинных автомобилей прибывают в парк "Сокольники"

Автор: tim777 Дата публикации: 18:37

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24 июня в Москве в седьмой раз стартовало ралли старинных автомобилей Bosch Moskau Klassik. У главного входа в Парк Сокольники собралось около полусотни уникальных автомобилей-олдтаймеров. После проведения ралли, участники заезда, возвратились в парк через главные ворота в сопровождении красавиц-черлидерш и совершили дефиле по аллее парка, после чего выстроились в экспозицию на Большом парковом круге и стали объектами пристального внимания отдыхающих горожан, которые устроили фотосессии с уникальными ретро-автомобилями.