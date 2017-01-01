Соревнование на детских педальных машинках прошло в "Сокольниках"
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 24.06 20:30
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В рамках ралли старинных автомобилей "Bosch Moskau Klassik" в столичном парке "Сокольники" состоялось увлекательное соревнование юных "автоспорсменов" на детских педальных машинках. Детский заезд не оставил равнодушными посетителей парка. Многие снимали происходящее на камеры мобильных устройств и поддерживали юных талантов в освоении азов автоспорта. После проведения масс-старта состоялась шоу-программа с участием творческих коллективов, викторины и призовые конкурсы для гостей мероприятия.
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