Соревнование на детских педальных машинках прошло в "Сокольниках"

Автор: tim777 Дата публикации: 24.06 20:30

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В рамках ралли старинных автомобилей "Bosch Moskau Klassik" в столичном парке "Сокольники" состоялось увлекательное соревнование юных "автоспорсменов" на детских педальных машинках. Детский заезд не оставил равнодушными посетителей парка. Многие снимали происходящее на камеры мобильных устройств и поддерживали юных талантов в освоении азов автоспорта. После проведения масс-старта состоялась шоу-программа с участием творческих коллективов, викторины и призовые конкурсы для гостей мероприятия.