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Футбольный городок ЧМ-2018 работает на ВДНХ: мини-поля с мячами, настольный футбол, фото на память и почта болельщика

Автор:
Uwis
Дата публикации:
24.06 20:54
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В пяти столичных парках в центре открылись специальные зоны с бесплатными аттракционами к ЧМ-2018. Сюда могут прийти все желающие с 12.00 до 21.00 ежедневно до 15 июля включительно. Среди адресов - ВДНХ, парк Победы на Поклонной горе и парк «Красная Пресня» и др. На этих площадках поставили 32 футбольных аттракциона - настольный футбол, футбольный бильярд, текбол, флетбол, фристайл и футбольный дартс.

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