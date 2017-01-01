Футбольный городок ЧМ-2018 работает на ВДНХ: мини-поля с мячами, настольный футбол, фото на память и почта болельщика

Автор: Uwis Дата публикации: 24.06 20:54

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В пяти столичных парках в центре открылись специальные зоны с бесплатными аттракционами к ЧМ-2018. Сюда могут прийти все желающие с 12.00 до 21.00 ежедневно до 15 июля включительно. Среди адресов - ВДНХ, парк Победы на Поклонной горе и парк «Красная Пресня» и др. На этих площадках поставили 32 футбольных аттракциона - настольный футбол, футбольный бильярд, текбол, флетбол, фристайл и футбольный дартс.