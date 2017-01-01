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Шлейф бензинового пятна растянулся по реке Яузе вдоль Семёновской набережной в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:58
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24 июня в акватории реки Яуза установлен очередной факт загрязнения окружающей среды. В центре Москвы в Басманном районе на участке Семёновской набережной из одного из коллекторов произошел сброс горюче-смазочных материалов. При нахождении возле данного места ощущался стойкий запах бензина, а акватория реки вмиг приобрела характерные радужные оттенки. Смесь из всех цветов радуги растянулась на несколько сот метров по течению. При этом установленные ранее боновые ограждения, существенно не сдерживают данные потоки. Вероятно уже скопившаяся грязь из пластиковых бутылок и банок, служит неким трамплином, для преодоления препятствия, после чего данное "великолепие" растягивается по реке.
Стоит отметить, что факты загрязнения именно горюче-смазочными материалами на Яузе носят регулярный характер. Так, в июле 2015 года бензиновые пятна были замечены в районе Головинской набережной, в августе 2014 года местные жители заметили бензиновое пятно на Госпитальной набережной, а в сентябре 2013 года в районе Берниковской набережной. И этот список далеко не окончательный, так как всё новые и новые факты загрязнения на реке Яуза встречаются и сегодня и не исключено, что будут встречаться и впредь.

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