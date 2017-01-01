Шлейф бензинового пятна растянулся по реке Яузе вдоль Семёновской набережной в Москве
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 00:58
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Стоит отметить, что факты загрязнения именно горюче-смазочными материалами на Яузе носят регулярный характер. Так, в июле 2015 года бензиновые пятна были замечены в районе Головинской набережной, в августе 2014 года местные жители заметили бензиновое пятно на Госпитальной набережной, а в сентябре 2013 года в районе Берниковской набережной. И этот список далеко не окончательный, так как всё новые и новые факты загрязнения на реке Яуза встречаются и сегодня и не исключено, что будут встречаться и впредь.
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