s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Российские болельщики исполнили гимн России на Никольской улице

Российские болельщики исполнили гимн России на Никольской улице

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:11
  • 21
  • 0

Российские болельщики исполнили гимн России на Никольской улице.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
01:14 | Uwis
Оркестр "GUDI BAND" выступил на ВДНХ в рамках фестиваля духовых оркестров
23 0
01:05 | Uwis
Никольская улица в Москве постепенно начинает превращаться в культурный центр Чемпионата мира по футболу
18 0
00:53 | Uwis
Начавшийся мелкий дождь заметно проредил ряды отдыхающих болельщиков в центре Москвы
57 0
24.06 02:31 | Ostroukhov
Шикарные и весёлые болельщики Мексики веселятся после матча в Ростове-на-Дону