Стихи о Великой Отечественной войне и мире прочитали поэты из Санкт-Петербурга

Автор: Leobr Дата публикации: 14:21

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"Стихи о Великой Отечественной войне и мире" - такая тема была у ежемесячного собрания поэтов Санкт-Петербурга на Мойке, 12 в это воскресенье, 24 июня 2018 года. Время неумолимо - только одна поэтесса - Ирэна Сергеева помнит войну, остальные выросли уже позже. Но у каждого в семье есть или были близкие, кого война коснулась. Стихи, рассказы, звучали и песни под гармонь. Вот немного фото и видео с вечера.