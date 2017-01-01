Асфальт превратился в руины в городе Иланский Красноярского края
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 13:14
-
- 14
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"На видео - участок дороги Иланский-Тамала. Видя состояние этой дороги, можно перепеть песню "Путь-дорога фронтовая", но уже на современный лад. Ремонта дороги мы не видели с 2002 года, когда мы начали бороться за ремонт дороги. Такое ощущение, что дорога пришла из пустыни, или превратилась в городскую пустыню. После проезда машин в воздухе остаётся огромная туча пыли. Целого асфальта нет. Вообще. Кругом песок, камни, ямы - только барханов не хватало. В эту субботу к нам в город приезжает временно исполняющий обязанности Губернатора края Александр Усс. К его приезду центральную улицу Ленина привели в порядок, а про квартал Старая Илань забыли, что уж говорить о других улицах города".
- 14
Ещё
93
07.06 13:58 | Аноним
Комментарии (0)