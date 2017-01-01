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Асфальт превратился в руины в городе Иланский Красноярского края

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
13:14
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Об этой дороге в Красноярском крае жители города Иланский могут петь песни. "Путь-дорога фронтовая" в Старой Илани, кажется, действительно пережила войну или, по крайней мере, бомбёжку: всюду ямы - размеров и форм на любой вкус. "Целого асфальта нет. Вообще. Кругом песок, камни, ямы..." - рассказывает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"На видео - участок дороги Иланский-Тамала. Видя состояние этой дороги, можно перепеть песню "Путь-дорога фронтовая", но уже на современный лад. Ремонта дороги мы не видели с 2002 года, когда мы начали бороться за ремонт дороги. Такое ощущение, что дорога пришла из пустыни, или превратилась в городскую пустыню. После проезда машин в воздухе остаётся огромная туча пыли. Целого асфальта нет. Вообще. Кругом песок, камни, ямы - только барханов не хватало. В эту субботу к нам в город приезжает временно исполняющий обязанности Губернатора края Александр Усс. К его приезду центральную улицу Ленина привели в порядок, а про квартал Старая Илань забыли, что уж говорить о других улицах города".

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