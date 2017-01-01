В Петрозаводске возле детского сада появилась маленькая "Венеция"
- Автор:
- Pokemon
- Дата публикации:
- 12:15
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- 33
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Дорогу находящуюся около детсада №64, постоянно затапливает, людям с детьми приходится преодолевать это препятствия каждый день. Постоянные жалобы от прохожих в мэрию заканчиваются прочисткой канала, который забивается спустя короткое время. Никаких технический решений этой проблемы не было на протяжении четырех лет".
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08.06 02:34 | Sofronov
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