В Петрозаводске возле детского сада появилась маленькая "Венеция"

Автор: Pokemon Дата публикации: 12:15

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33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/209486

Маленькая "Венеция" появилась на Ключевой улице в Петрозаводске. Возле входа в детский сад №64 образовалась гигантская лужа, переплыть которую детям и взрослым можно разве что на гондолах. Как отмечают местные жители, ливневый водоём разливается здесь всякий раз после дождя. А очистки ливнёвки хватает лишь на короткое время. Канализация вскоре вновь забивается, а улица - уходит под воду.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Дорогу находящуюся около детсада №64, постоянно затапливает, людям с детьми приходится преодолевать это препятствия каждый день. Постоянные жалобы от прохожих в мэрию заканчиваются прочисткой канала, который забивается спустя короткое время. Никаких технический решений этой проблемы не было на протяжении четырех лет".