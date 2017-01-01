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В Петрозаводске возле детского сада появилась маленькая "Венеция"

Автор:
Pokemon
Дата публикации:
12:15
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Маленькая "Венеция" появилась на Ключевой улице в Петрозаводске. Возле входа в детский сад №64 образовалась гигантская лужа, переплыть которую детям и взрослым можно разве что на гондолах. Как отмечают местные жители, ливневый водоём разливается здесь всякий раз после дождя. А очистки ливнёвки хватает лишь на короткое время. Канализация вскоре вновь забивается, а улица - уходит под воду.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Дорогу находящуюся около детсада №64, постоянно затапливает, людям с детьми приходится преодолевать это препятствия каждый день. Постоянные жалобы от прохожих в мэрию заканчиваются прочисткой канала, который забивается спустя короткое время. Никаких технический решений этой проблемы не было на протяжении четырех лет".

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