s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Две электрички сломались на платформе "Красногорская" в Подмосковье

Две электрички сломались на платформе "Красногорская" в Подмосковье

Автор:
UUUSER
Дата публикации:
09:27
  • 130
  • 0

ЧП произошло в понедельник утром на платформе "Красногорская" Рижского направления Московской железной дороги. Первый электропоезд по техническим причинам был остановлен около 08.00 и стоял на платформе, высадив людей. Затем к платформе подъехала следующая электричка. Машинист попытался отбуксировать неисправный состав. Однако во время буксировки было повреждено сцепное устройство. Однако многие пассажиры решили, что произошло столкновение электропоездов.

На платформе красногорская столкнулись две электрички центральной пригородной пассажирской компании. Фотогалерея

  • 130
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

48 1
09:51 | UUUSER
В Подмосковье устраняют последствия поломки электричек на платформе "Красногорская"
75 0
22.06 15:56 | Maga1
Крупный пожар произошёл в подмосковной Ивантеевке
33 0
01:55 | serpvideo.ru
Два автомобиля столкнулись в Серпухове
162 0
18.06 21:32 | achaburin
В Мытищах зацепер прокатился верхом на электричке с газетой в руках
186 0
09.06 22:03 | lombard_capital
Электричка загорелась у платформы Кукаринская в Можайске