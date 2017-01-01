Две электрички сломались на платформе "Красногорская" в Подмосковье

Автор: UUUSER Дата публикации: 09:27

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ЧП произошло в понедельник утром на платформе "Красногорская" Рижского направления Московской железной дороги. Первый электропоезд по техническим причинам был остановлен около 08.00 и стоял на платформе, высадив людей. Затем к платформе подъехала следующая электричка. Машинист попытался отбуксировать неисправный состав. Однако во время буксировки было повреждено сцепное устройство. Однако многие пассажиры решили, что произошло столкновение электропоездов.

На платформе красногорская столкнулись две электрички центральной пригородной пассажирской компании. Фотогалерея