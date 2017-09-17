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В Марий Эл добывают песок вблизи транспортирующей нефть трубы

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
13:35
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В Марий Эл добывают песок вблизи транспортирующей нефть трубы. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, ранее незаконные разработки песчаных карьеров велись вблизи деревни Широкундыш. Сейчас там разработки прекратились. Теперь работающие экскаваторы можно заметить вблизи трубы, транспортирующей нефть. А добытый песок, как рассказывают очевидцы, вывозится для засыпания болотистого участка, где проходит тот же трубопровод для транспортировки нефти.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Незаконная разработка песчаных карьеров возле деревни Широкундыш прекратилась. И, как я полагаю, нефтяники нашли выход из положения и начали вывозить песчаную насыпь возле трубы, транспортирующей нефть. Песок вывозится для засыпания болотистого участка, где проходит тот же трубопровод для транспортировки нефти. Работы ведутся под электролинией. Как я полагаю, в связи с финансовым кризисом лучшего способа добычи песка они не нашли".

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