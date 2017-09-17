В Марий Эл добывают песок вблизи транспортирующей нефть трубы
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 13:35
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- 31
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Незаконная разработка песчаных карьеров возле деревни Широкундыш прекратилась. И, как я полагаю, нефтяники нашли выход из положения и начали вывозить песчаную насыпь возле трубы, транспортирующей нефть. Песок вывозится для засыпания болотистого участка, где проходит тот же трубопровод для транспортировки нефти. Работы ведутся под электролинией. Как я полагаю, в связи с финансовым кризисом лучшего способа добычи песка они не нашли".
- 31
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22.06 12:38 | Valeria_18
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