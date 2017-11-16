В Московском метро улучшают систему вентиляции

Автор: pavel2033 Дата публикации: 12:49

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В Московском метрополитене применена принудительная система вентиляции. Сооружено более 400 точек воздухозабора и воздуховыброса. Весь воздух в метро обновляется не менее трех раз в сутки. Вентиляция перекачивает порядка 2 миллиардов кубометров воздуха в день. Для этого работают 980 вентиляторов диаметром от 1,4 до 2,4 метра. В среднем один вентилятор прокачивает порядка 250 тысяч кубометров воздуха в час. Вентиляторы в большинстве своем отечественного производства, но применяются также чешские и немецкие (ZVVZ и HOWDEN соответственно). Московский метрополитен реализует масштабную программу по модернизации систем вентиляции. Она рассчитана на 2004-2020 годы. Замене подлежат агрегаты (вентиляторы), которые проработали значительный срок, технически устарели. За 14 лет плановой работы обновлено 517 агрегатов в 270 шахтах метро. Это позволило увеличить на треть приток воздуха в тоннели и на станции, что делает пребывание пассажиров в метро более комфортным. К 2020 году будет обновлён ещё 171 агрегат в 95 шахтах. Новые вентиляторы надежнее, экономичнее и обладают улучшенными аэродинамическими характеристиками. Они отвечают всем современным техническим требованиям. На всех новых станциях изначально устанавливают современные системы вентиляции. На других станциях устанавливают аналогичное оборудование при модернизации систем вентиляции. На станции «Фонвизинская», открытой в 2016 году, приток свежего воздуха обеспечивает станционная шахта с двумя современными отечественными вентиляторами ВОМ-24Р диаметром 2,4 метра каждый. Агрегаты были установлены при строительстве станции метро, открытой в 2016 году. В обычном режиме оба агрегата за час загоняют 440 тысяч кубометров воздуха с поверхности на платформу. При возникновении нештатной ситуации вентиляторы можно переключить в режим дымоудаления — тогда они будут выкачивать загрязненный воздух со станции, в то время как более чистый воздух будет поступать из тоннелей за счет разницы давления.